Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 27.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 150,90 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 150,74 EUR. Bei 151,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.518 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 245,45 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 131,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,93 Prozent.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 220,87 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,61 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

