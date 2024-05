Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit Aufschlag

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 119,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 119,85 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 214.735 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 133,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,32 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,56 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,86 EUR je Aktie aus.

