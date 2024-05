Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 119,20 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 119,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 119,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.401 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR an. Gewinne von 11,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,93 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,18 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,56 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,97 Prozent zurück. Hier wurden 75,46 Mrd. EUR gegenüber 76,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 29,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende stärker