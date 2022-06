Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Mit einem Wert von 139,24 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 27.06.2022 16:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 141,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 139,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 427.397 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 220,30 EUR erreichte der Titel am 13.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 131,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 6,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,61 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

