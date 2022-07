Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 27.07.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 132,50 EUR. Bei 131,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 259.267 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2021 bei 210,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 37,52 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,14 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 212,67 EUR an.

Am 04.05.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.742,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com