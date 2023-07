Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag im Minusbereich

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 118,62 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 118,62 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 2.043.500 Stück.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 153,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,61 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 8,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 11,23 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 76.198,00 EUR gegenüber 62.742,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 32,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

