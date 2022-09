Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 138,86 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,84 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 328.021 Stück.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,46 EUR, nach 9,70 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.293,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

