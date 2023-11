Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 105,74 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 105,74 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,00 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.094 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 141,10 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Vermögensverwalter: Am Anleihenmarkt gilt statt TINA- nun die BARBARA-Investmenstrategie

VW-Aktie dreht ins Plus: Volkswagen will bei China-Produktion mehr auf lokale Zulieferer setzen - Schutz vor internationalen Krisen

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Plus