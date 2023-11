Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 106,48 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 106,48 EUR. Bei 106,48 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.618 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 141,10 EUR an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

