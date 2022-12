Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 115,86 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 117,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 117,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 334.622 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 40,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 2,68 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 184,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 28,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

