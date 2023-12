Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Mittwochmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 112,24 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 112,24 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 224.733 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,58 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,84 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

