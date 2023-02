Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 128,38 EUR abwärts. Bei 128,20 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.441 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 181,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 29,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 13,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,31 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.712,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Am 12.03.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 31,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com