Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag gesucht

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 124,74 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 124,74 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,18 EUR. Bei 123,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 376.000 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 27,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 138,40 EUR.

Am 25.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

