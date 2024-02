Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 125,34 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 125,34 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 612.730 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 12,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,95 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,96 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 138,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

