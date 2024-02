Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag nahezu unbewegt

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 124,08 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 124,08 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 124,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,60 EUR ein. Bei 123,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 22.624 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 143,20 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,41 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

