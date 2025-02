Aktienkurs aktuell

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag höher

28.02.25 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 106,10 EUR.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,7 Prozent auf 106,10 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,10 EUR. Mit einem Wert von 103,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 374.128 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,67 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,47 EUR. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 111,71 EUR. Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026. In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt am Nachmittag VW-, BMW-Aktie und Co.: Trumps Zollankündigung belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com