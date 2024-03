Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 122,22 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 122,22 EUR. Bei 123,30 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 239.096 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,76 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 87.182,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.235,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

