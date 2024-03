Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag gesucht

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 122,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 122,70 EUR. Bei 123,30 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 121,80 EUR. Bisher wurden heute 443.842 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 8,74 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,27 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,70 EUR an.

Am 13.03.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 9,31 EUR gegenüber 8,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 87.182,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 31,00 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

