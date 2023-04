Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 123,14 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,66 EUR zu. Bei 123,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 581.567 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 160,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,13 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,55 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.235,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 30,99 EUR je Aktie belaufen.

