Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 121,15 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 121,15 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,30 EUR. Bei 121,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 46.045 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. 10,13 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 19,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,56 EUR an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 75,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,86 EUR je Aktie aus.

