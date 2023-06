Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag ins Plus

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 121,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 121,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202.655 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Abschläge von 7,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 160,36 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 8,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.198,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.742,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 31,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

