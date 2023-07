Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 121,06 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 121,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,36 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 118,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 120,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 865.563 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 6,79 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 157,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 32,01 EUR je Aktie aus.

