Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 112,62 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 112,62 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 113,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 336.190 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 153,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach oben. Am 25.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 1,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 155,73 EUR.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

