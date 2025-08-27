Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 100,45 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,45 EUR. Bei 101,95 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,30 EUR. Mit einem Wert von 100,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 339.149 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 27,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,43 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 80,81 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

VW-Werk Osnabrück: IG Metall widerspricht Gerüchten über Schließung - VW-Aktie steigt

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren verloren