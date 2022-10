Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,3 Prozent auf 127,66 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 654.899 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 200,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 36,30 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 5,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,13 EUR.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com