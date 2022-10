Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Nachmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 127,84 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 125,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.178.801 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 200,40 EUR erreichte der Titel am 29.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 36,21 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,04 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,13 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 69.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.293,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

