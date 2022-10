Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 127,64 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 127,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.443 Stück gehandelt.

Am 29.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 200,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,31 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 5,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 202,13 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,70 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

