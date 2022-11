Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 135,20 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,02 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 494.452 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,72 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 197,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dennoch leichter: Klage zu Dieselskandal in Karlsruhe erfolgreich

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen erzielt nach langen Verhandlungen Tarifabschluss

VW-Aktie im Plus: Volkswagen legt erstes Angebot für Haustarif vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om