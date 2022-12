Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 115,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 114,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.089 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2022 auf bis zu 195,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 40,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 2,38 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 184,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 28,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

