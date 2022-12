Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 114,90 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 114,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386.626 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 195,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 41,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 184,57 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 28,70 EUR je Aktie aus.

