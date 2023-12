Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 112,18 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 112,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,62 EUR. Zuletzt wechselten 132.645 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 27,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 12,79 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 137,90 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,94 EUR je Aktie aus.

