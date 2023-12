Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 112,06 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 112,06 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,94 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,62 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241.175 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. 27,79 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 14,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,94 EUR im Jahr 2023 aus.

