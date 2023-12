Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 112,64 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 112,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.122 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (97,83 EUR). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 29,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

