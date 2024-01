Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Montagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 115,66 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 115,66 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 22.208 Stück.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,42 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 137,50 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 29,86 EUR je Aktie.

