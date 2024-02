Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 125,58 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 125,58 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,94 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.968 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. 14,03 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 22,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 8,76 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

