Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 126,04 EUR nach oben.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 126,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,46 EUR an. Mit einem Wert von 125,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.908 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 143,20 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,38 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 8,76 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 138,40 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich fester

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen