Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Freitagmittag Boden gut

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 148,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 150,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 148,58 EUR. Bisher wurden heute 218.284 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,45 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 39,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,30 EUR am 08.03.2022. Mit Abgaben von 13,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,00 EUR.

Am 11.03.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,89 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,63 Prozent auf 63.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.397,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 präsentieren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 03.05.2023 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie: VW-Aufsichtsrat bekommt drei neue Arbeitnehmer-Vertreter

VW und BP bauen Zusammenarbeit für Ladenetz aus - Aktien klettern

VW-Aktie legt zu: Volkswagen will wohl zweite Fabrik in Chattanooga bauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com