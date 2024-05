Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 120,70 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 120,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 120,40 EUR. Bei 122,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.041.286 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 9,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,95 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,40 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,86 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

