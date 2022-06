Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 29.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 138,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,12 EUR. Bei 138,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 343.246 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2021 erreicht. Gewinne von 37,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 131,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,38 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 220,87 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Es stand ein EPS von 13,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 62.742,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com