Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 29.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,8 Prozent auf 138,34 EUR nach. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,08 EUR nach. Bei 138,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 37.337 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2021 bei 220,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 131,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,36 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,87 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,05 EUR, nach 6,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

