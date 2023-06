Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 122,64 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.961 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,36 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,23 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.742,00 EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie im Aufwind: Proteste stören erste Hauptversammlung von Porsche seit Börsengang - Doppelrolle von Blume kritisiert

VW-Aktie verliert: VW drosselt laut Betriebsrat Produktion von E-Autos in Emden - Urteil gegen Ex-Audi-Chef Stadler verkündet

Porsche-Aktie schwächer: Porsche integriert Nachhaltigkeitskomponente in Kreditlinie - Milliardenhohe Anleihe in zwei Tranchen