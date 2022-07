Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 135,92 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 139,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 377.469 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2021 bei 210,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,46 Prozent. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,74 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 212,67 EUR.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.543,00 EUR im Vergleich zu 62.376,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,21 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

