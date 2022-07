Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag stärker

Um 29.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 137,52 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 137,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 637.183 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2021 markierte das Papier bei 210,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,70 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,07 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,67 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 6,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent auf 69.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,21 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie zieht kräftig an: Volkswagen verdient operativ mehr als gedacht - Möglicher Werkverkauf in Russland

MAN-Aktie: VW- und TRATON-Tochter MAN baut Vorstand erneut um

TRATON-Aktie im Aufwind: TRATON übertrifft mit Wachstum die Erwartungen

