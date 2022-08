Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Montagmittag nach

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 140,72 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,56 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 207.115 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 211,47 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Das EPS belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.543,00 EUR im Vergleich zu 67.293,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.10.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

