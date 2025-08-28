Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 99,14 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 99,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 98,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,66 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.918 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 13,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,46 Prozent sinken.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.

Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,12 EUR im Jahr 2025 aus.

