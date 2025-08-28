DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktienkurs aktuell

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

29.08.25 12:05 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 99,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
102,60 EUR -0,60 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 99,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 98,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,66 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.918 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 13,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,46 Prozent sinken.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.

Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

VW-Werk Osnabrück: IG Metall widerspricht Gerüchten über Schließung - VW-Aktie steigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen