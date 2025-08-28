Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag ins Minus

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 99,90 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 99,90 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 98,32 EUR ein. Bei 99,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 404.741 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 26,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,43 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 80,81 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,12 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

