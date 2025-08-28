Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 99,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 99,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 99,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.564 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 26,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,21 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 80,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,12 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

