Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 135,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 135,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.682 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2021 auf bis zu 208,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 34,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 12,66 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

