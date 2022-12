Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 114,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 114,56 EUR. Bei 114,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.637 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 195,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,70 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 184,57 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 28,70 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

