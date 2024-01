Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 116,42 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 116,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,42 EUR. Bei 116,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 832.856 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,97 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

